Sister Sadie Band

"Jazz and related" Jazz mit Einschlägen aus Blues, Funk und Rock.

Die Band Sister Sadie aus Reutlingen rockt den Jazz. Gegründet und geprägt vom langjährigen Mitglied und Saxophonisten Rudolf Schäfer, treffen wohlbekannte Jazztitel in eigenwilligen Arrangements auf abwechslungsreiche Eigenkompositionen. Die Musik der Band lebt mit, vom und durch das Fundament des Blues – Sister Sadie webt zwischen dessen universellen musikalischen Wurzeln aktuelle Ideen aus modaler Improvisationsmusik, aus Funk und aus Progressive Rock.