„Glück g’habt!“ – wenn man in Mexiko im Schlaf überfallen wird und gesund aus der Nummer raus kommt.

„Glück g’habt!“ – wenn du dich selber beim Schnarchen nicht hörst, „Glück g’habt!“ hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig – und so nimmt uns der beliebte Kabarettist mit auf eine neue Reise durch den Alltag – skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. In seinem Handgepäck hat er neue, herrlich komische Geschichten und eine Menge Humor dabei … und seine Schuhe!

Seine roten Schuhe! Der halbe Restitaliener versteht es, mit seiner schwäbischen Leichtigkeit Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben, dass das Publikum sofort in seinem Bann gezogen wird. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Del Core treffen sich Italien und Deutschland, Comedy und Kabarett, Saunabesuche, Darmspiegelung und Polizeikontrollen!

Der vielfach preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem neuen, sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm und schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe zum Publikum.