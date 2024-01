In Zeiten wo alle Mainstream sind, ist es nicht leicht ein Underground-Musiker zu sein. Vor allem wenn man davon leben wollen muss. Der Leipziger Musiker Josen Bach ist so einer. Seit Jahren erfolgreich unter dem Radar! Er verdient seine Brötchen als Schlagzeuger, als Theatermusiker und jetzt neu: Als Bandleader seiner eigenen Band Die Quittung.

„Einfrieren“, so lautet der Titel des am 24.11. veröffentlichten Albums, ist bereits das zweite Album von Die Quittung, allerdings das erste auf dem Berliner Label Staatsakt. Die Produktion für „Einfrieren“ ging während der Pandemie los und ist nun endlich pfannenfertig gemischt und gemastert. Selbstverständlich wird sein neues Label Staatsakt nun alles dafür tun, Die Quittung so breit wie möglich im Mainstream zu etablieren! Bald ist es vorbei mit dem Untergrundlegendenstatus. Nur noch mit Sonnenbrille zum Bäcker.

Tja, schon zwei Absätze geschrieben, und noch keinen einzigen Satz über die Musikwe. Der Sound von Die Quittung lässt sich problemlos ins Fach „Deutschsprachiger, alternativer Rock mit Klavier“ einsortieren. Also irgendwo zwischen Rio Reiser, Danger Dan und Schnipo Schranke vielleicht, die vermutlich – von der Sprache einmal abgesehen – alle auf Randy Newman zurückgehen, wenn man es denn unbedingt musikhistorisch einsortieren möchte. Aber Josen Bach wagt sich auch in psychedelische Gefilde, wo er in den Pilzen Staatsakt- Musiker*innen wie Hans Unstern, Barbara Morgenstern oder Rolf Blumig freundlich imVorbeigehen grüßt! Etwa im fantastischen Song „Eintauchen“ wo es dann heißt: „Mein Spleen ist nicht mehr relevant“ bloß um dann „Saufen, trainieren“ auf „gewinnen, verlieren“ zu reimen.

Klar, der Underground wird in der Regel von Menschen zwischen 20 und 30 bespielt. Mit neuen Spleens und Tics. Und die müssen in der Regel weder zu Physiotherapeuten, noch auf ihre Figur achten! Das blühende Leben! Verrückt. Aber Josen Bach findet immer einen tollen selbstironischen Zugang was das Lebensgefühl eines U40-Underground-Musikers im Jahr 2023, umgeben von Hyperpop-Kids und TikTok-Creators angeht. So inszeniert er sich in seinen Videos lieber als schmieriger Business-Consultant und Online-Demagoge, als selbst auf einen reinzufallen!

„10 Jahre zu viel den falschen Film gesehen, 100x drüber nachgedacht! 1000x wieder Feuer entfacht! Und weiter träumen…“, es sind solche Assoziationssprünge, für die man Die Quittung einfach lieben muss, wie etwa im Song „Kapsel“, der schleichend in einen tollen Funk-Groove mäandert. Ja, dieser Josen Bach ist nicht umsonst ein gefragter Schlagzeuger!

Aber auf diesen Album ist er eben auch Sänger, Komponist und Texter. „Die Liedtexte sind immer nur Spiegel von allem was passiert. Hinglotzen, aufsaugen, losschreiben und fertig (das kennt ja jeder ein bisschen).“ Sagt er selber über seine neue Position als Songwriter. Nun, so hin hingerotzt wie hier behauptet, sind die Lyrics aber gar nicht. Da steckt schon sehr viel Liebe und Arbeit in den Songs, der Produktion und allem! Den Rest regelt der Markt. Sagt die Ampel. Also immer dann, wenn sie auf gelb steht zumindest.

Pressestimme:

„Deutsche neigen zur Bilanz. Dieser Unart ist auch Josen Bach verfallen. Obwohl der Leipziger Theatermusiker das Leben in seiner existenziellen Tiefe erfassen will und dabei sowohl an Rio Reiser als auch an Konstantin Wecker erinnert, bleiben seine Beobachtungen abstrakt und unnahbarer als sie sein müssten. Denn die kunstvoll gebauten Songs seines zweiten Albums haben durchaus was zu sagen. “Du bist nicht da, weil du viel zu viel sein willst”, heißt es einmal programmatisch, bevor das Lied ausbricht in Classic-Rock-Eskapaden inklusive Gniedel-Solo. Josen beschwört die wilde Natur haltloser Gedanken. Eine Entdeckung.“ Kai Müller / Tagesspiegel