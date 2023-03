Netzwerkveranstaltung / Workshop

Du bist selbstständig oder bist auf dem Weg dorthin? Du möchtest dich gerne mit Gleichgesinnten austauschen und vernetzen? Dann bist du hier genau richtig.

Das Meet-Up für Gründerinnen unter dem Titel „Sisterhood – vernetze dich!“ ist die Netzwerkveranstaltung, um sich mit anderen selbstständigen Frauen - oder solchen die es planen – auszutauschen und vernetzen.

An dem Abend wird es die Möglichkeit geben, zu pitchen. Dabei kannst du die Gelegenheit nutzen und genauer sagen, was du machst und was du suchst. So kannst du z.B. ein konkretes Anliegen erklären, über das du dich gerne austauschen würdest. Oder du kannst sagen, dass du gerne Kooperationspartnerinnen suchst. Oder du kannst alle Fragen nennen, die du gerne diskutieren würdest. Oder….

Wir fragen bereits im Vorfeld Kontaktdaten von dir ab, so dass wir diese – sofern du zustimmst – bereits im Vorfeld verteilen können. So könnt ihr direkt nach der Veranstaltung euch weiter vernetzen und austauschen.

Ort: Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg – Region Stuttgart