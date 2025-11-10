SISTERS OF COMEDY – nachgelacht

Benefizshow im Theater Lindenhof.

Nach der erfolgreichen ersten Show, die im vergangenen Jahr gleich ausverkauft war, spielen nun erneut Künstlerinnen aus der Region für Frauenprojekte in der Region. Die Bühne und den idealen Rahmen für diesen besonderen Abend stellt das Theater Lindenhof zur Verfügung.

Als Schirmfrau wird Dr. Gundula Schäfer-Vogel, Bürgermeisterin für Ordnung, Soziales und Kultur der Universitätsstadt Tübingen, den Abend eröffnen.

Die Patinnen des Abends, Ida Ott und Birgit Kruckenberg-Link, haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Die Besucherinnen und Besucher erwartet Komödiantik, Kabarett, Figurentheater, Gesang und Musik. Zu sehen und zu hören sind die Rottenburger Sängerin Regina Greis, begleitet von der Pianistin Ayten Sabety, Sigrun Kilger und Annette Scheibler vom Ensemble Materialtheater Stuttgart, die Liedermacherin Elena Seeger, Trägerin des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2025, sowie Ida Ott und Birgit Link mit Conny Reese am Klavier mit Auszügen aus ihren aktuellen Programmen.