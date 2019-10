Sisters of Comedy 2019 – Nachgelacht

Das Mauerwerk in Herrenberg steigt dieses Jahr mit ein, in die neue Reihe „Sisters of Comedy – Nachgelacht“. Mit dabei sind: Tina Häussermann (Musik Comedy), Katalyn Bohn (Kabarett Standup), Anne Folger (Musik Kabarett), Sia Korthaus (Kabarett) und die Moderation übernimmt keine andere als Frl. Wommy Wonder. Das Ganze steht unter dem Schirm der Herrenberger Gleichstellungsbeauftragten „Birgit Kruckenberg-Link“. 12. November ist Sisters Day – ab jetzt für immer!

Nach dem großen Erfolg 2018 startet die geballte Komikerinnenoffensive erneut den Angriff auf Herz, Hirn und Humorzentrum! Zeitgleich finden zahlreiche Shows, in über zwanzig Städten, statt. 100% Frauenpower: krachend kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft, für Sie & Ihn und alles dazwischen.

Rückblick:

Am 12. November 2018 haben 163 beruflich lustige Frauen, landesweit, in 28 Shows über 6651 Zuschauer/innen zum Lachen, Ausrasten und Nachdenken gebracht. Insgesamt kamen an diesem Abend € 52.941.- Spenden zusammen. Geld, das Frauen unterstützen, fördern und hoffentlich (wieder) in eine bessere Lebenssituation bringen wird.

Das ist bombastisch! Aber reicht uns das? Auf keinen Fall!

Aber keine Angst, liebe Männer: Wir fordern nicht mehr, nur dasselbe. In allen Bereichen. Klingt komisch, und wir bleiben es auch.

Denn in Zeiten, in denen man erneut über Frauenrechte und Meinungsfreiheit diskutieren muss, der Wind von rechts weltweit schärfer bläst und auch in westlichen Kulturen ein sehr konservatives Frauenbild neu propagiert wird, lautet das Motto: – Humor ist die Reinform des Widerstands!