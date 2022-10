Sisters of Comedy 2022

Die „Sisters of Comedy" wurden im Jahr 2018 ins Leben gerufen. Bundesweit traten am selben Tag Kleinkünstlerinnen unterschiedlichster Genres (Kabarett, Comedy, Musikkabarett, Poetry Slam, Puppenspiel, Zauberei etc.) auf und machten damit den weiblichen Aspekt der Humorkultur in Deutschland sichtbar. Und nicht nur das: durch den Erlös der Veranstaltungen wurden lokale gemeinnützige Frauenorganisationen unterstützt. Inzwischen gehen die „Sisters of Comedy“ ins 5. Jahr und wir sind mit dabei und zwar:

Im Kabarettkeller der Galgenstricke in Esslingen, zugunsten des Vereins Frauen helfen Frauen e. V.

am 14. November 2022 um 20:00 Uhr Karten unter: 0711 35 44 44

Die DooWopMädla: Kartoffelsalat-Tour

4 Granaten der Kleinkunst- und Comedy-Szene haben sich zusammengefunden und singen

DooWop-Hits der 50er und 60er-Jahre stilecht in Petticoatkleidern und mit 4-stimmigen

Arrangements. Und endlich versteht man auch die Texte, die sind nämlich auf Schwäbisch!

doowop-maedla.de

Kabarettistin Andrea Limmer: Das Streben der Anderen

Ach du Sch… ! Es ist soweit! Klassentreffen!

Klassentreffen, das ist ein Endgegner im Leben jedes Menschen. Besonders für die Musik-

Kabarettistin Andrea Limmer. Denn an diesem Tag tanzen die ehemaligen Schulfreund*innen

an, mit ihren Karrieren, Häusern, Parteibüchern, Vehikeln und Familienfotos. Sie schwelgen

in Erinnerungen an große Pausen, kleine Flirts, erste Quadratwatschen, letzte Hoffnungen.

andrea-limmer.de

Gesa Schulze-Kahleyß: Schwäbische Comedienne

Eine Frau packt aus:

in ihrem Soloprogramm nimmt Gesa Schulze-Kahleyß, früher eine Hälfte des Duo’s i-dipfele

kein Blatt vor den Mund. Mit viel Witz, Charme und Herzblut lässt sie die Blätter fallen. Ob

als schräge Alte oder als welkende Bestagerin bis hin zur Alphorntönenden Dessousverkäuferin.

gesa-spielt.de

Kabarettistin Helga Becker als Frau Nägele: Do schnallsch ab

Der Körper wird bis zur Unkenntlichkeit optimiert, die Kindererziehung wird zur Challenge und

die Aging Workforce verbringt die Prime Time mit Brainstorming beim Coaching. Frau Nägele

verzweifelt am alltäglichen Wahnsinn.

www.frau-naegele.de

Heiter trotz Steinbock

Zwei Powerfrauen mit Ukulele und „mehr …“ – ob das wohl gut geht? Die Sängerinnen Babs Steinbock und Anette Heiter haben irgendwann festgestellt, dass sie eine ganze Menge gemeinsame

Lieblingslieder unterschiedlichster Genres haben. Und die singen sie mit starken Stimmen und der dezenten Begleitung durch Anettes Ukulele. Das eine oder andere Stück findet sich auch plötzlich mit neuem Text wieder. Mehr wird aber noch nicht verraten – lassen Sie sich überraschen.