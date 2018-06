Sisyphon Nacht w./ Fidelity Kastrow, SiD, Jonty SkruFFF

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Äh, Moment, nee – Berlin kommt zu uns! Ha, noch besser! Genauer gesagt kommt gleich ein ganzer Club zu uns: Sisyphos! Und mit ihm drei seiner DJs:

Fidelity Kastrow, Jonty SkruFFF und SiD! Berlin Vibes – go!

Mal kurz zu den harten Fakten: Der Berliner Club Sisyphos zählt laut Resident Advisor zu den zehn wichtigsten Clubs im Bereich elektronischer Musik in der Hauptstadt. Die Romy dagegen ist seit über zehn Jahren einer der verlässlichsten Clubs – ebenfalls für elektronische Musik. Tja, und gemeinsam wird´s eben doppelt so exzessiv! Zum Berliner Club gehört seit 2013 auch das Label „Sisyphon“, das die mitreißende Wucht der Sisyphos-Nächte per Tonträger in die weite Welt hinausträgt. Und wie der klingt, das werden Fidelity Kastrow, SiD und Jonty SkruFFF in dieser Nacht zeigen. Bereit für die Vorstellungsrunde? Dann: los!Die Berlinerin Fidelity Kastrow ist seit 2007 als DJ unterwegs, und landete nur zwei Monate nach ihrem gefeierten Debüt ihr erstes Auslandsbooking, das sie in den Londoner Club Egg führte. Nicht nur ihre Fanbase in Deutschland, sondern auch in UK wuchs rapide an – und so wurde sie zum Beispiel Resident im Berliner Club Tresor. Im Sisyphos stellte sie 2010 zum ersten Mal ihre DJ-Künste unter Beweis, seit 2012 gehört sie zu den Residents. Sie legt emotionalen und energetischen Techno auf – und das mittlerweile weltweit in den besten Clubs und auf Festivals wie „Melt“. Jonty SkruFFF stieß 2012 zur Sisyphos-Family. Als DJ spielt er vielseitige Deep Techno-Sets, in denen er die Tracks live moduliert und quasi „remixt“. Auch als Produzent ist er schwer beschäftigt, und veröffentlicht seine Tunes nicht nur auf „Sisyphon“, sondern auch auf Labels in UK und anderen Ländern. Das holländische Magazin „DJBroadcast“ zählte ihn 2015 zu einem der „Elf wichtigsten Menschen in Berlins Musikszene“. Not bad, ha? Er gründete sogar mal so ganz nebenbei ein Medien-Imperium, zu dem Magazine und der TV-Sender Superchannel gehört. Ein kreativer Kopf mit unbändiger Energie, der zurecht weltweit gehört und geliebt wird! SiD ist bekannt für beinahe schon obszön lange Marathon-Sets, und die spielt er mit Vorliebe im Sisyphos – aber auch Clubs wie Bar25 und Kater Holzig sind davor nicht sicher. Und genau das freut die Berliner! Er zählt ohne Zweifel zu den sympathischsten Vertretern elektronischer Musik in Berlin – denn er nimmt sich selbst nicht zu ernst, sondern macht einfach. Und zwar Musik – von montags bis sonntags! Die Stuttgarter Sound-Fahne werden in dieser Nacht Minimalte & Karaat hochhalten. Die kennen sich nämlich dank ihrer Partyreihe „We are LCMTN“ ebenfalls perfekt aus mit durchschlagender Durchdreherei! Dabei sorgen die beiden Jungs mit ihrer funky und energetischen Mischung aus crispy Techno, Deep House oder reduziertem Electro für Ausnahmezustände – egal ob in der Romy, oder in anderen angesagten Clubs in ganz Süddeutschland!