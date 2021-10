Der “Sago Song Salon” ist eine Show mit jeweils mehreren Künstlerinnen und Künstlern, in der sich alles um Lieder, Songs und Chansons dreht. Es gibt immer zwei bis drei Gäste, die gemeinsam mit Ulrich Zehfuß in munterem Wechsel den Abend bestreiten. Die meisten Gäste gehören zur großen Liedermacher-Familie SAGO, die der 2015 verstorbene Liederdichter Christof Stählin gegründet hatte. Sie alle sind auf ihre Art berühmt für dasm was sie tun – vielleicht nicht bei allen, aber jeweils bei den richtigen Leuten. In Asperg wird Ulrich Zehfuß mit der Liedermacherin Lucid und Matthias Binner den Abend gestalten. (Künstlerhonorar gefördert über Wüstenrot Stiftung)