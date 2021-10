Kammermusik mit dem Jommelli Ensemble Stuttgart

Die Pianistin Corinna Liebler und das Jommelli-Ensemble Stuttgart einen Kammermusikabend mit Klavierquartetten von Richard Strauss und Robert Schumann. Corinna Liebler ist dem Publikum des Glasperlenspiels von vielen Auftritten mit klassischer Kammermusik, Liederabenden und Tangokonzerten bestens bekannt. Nach Studien in Stuttgart, Berlin und London wirkt sie seit vielen Jahren am Helene-Lange-Gymnasium in Markgröningen. Das Jommelli-Ensemble Stuttgart mit Kathrin Scheytt (Violine), Burkhart Zeh (Viola) und Oliver Göske (Violoncello) besteht aus Mitgliedern der Staatsorchester Stuttgart und München und hat sich bei vielen Kammerkonzerten und Ballettaufführungen u.a. in der Stuttgarter Oper und im Mozartsaal der Liederhalle sowie durch verschiedene literarisch-musikalische Programme mit dem Wiener Musikjournalisten Joachim Reiber und dem Staatsschauspieler Wolfgang Höper einen Namen gemacht. (Künstlerhonorar gefördert über Land Baden-Württemberg)