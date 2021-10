Der Heiratsantrag - von Anton Tschechow

Im Gästezimmer des Gutsherren Stepan Tschubukow erscheint ein befreundeter Nachbar, der Junggeselle Iwan Lomow. Er hat einen Frack und weiße Handschuhe an und verrät Tschubukow sogleich, er wolle dessen Tochter Natalja einen Heiratsantrag machen. Tschubukow ist spontan begeistert, und ruft Natalja. Ehe Lomow auf das eigentliche Ziel seiner Visite eingehen kann, kommt es zwischen den beiden zu einem unerbittlichen Streit um ein Stück Land: Beide streiten so heftig, dass Tschubukow sich einmischt und Lomow schließlich hinauswirft. Erst als er gegangen ist, erfährt Natalja, den eigentlichen Grund seines Besuchs. Sie verlangt daraufhin hysterisch und in Panik, Lomow unverzüglich zurück zu holen. Als dieser zurück ist, versucht sie es mit einem versöhnlichen Ton und lenkt das Gespräch auf die Jagd. Sogleich entflammt zwischen den beiden erneut ein wilder Streit. Lomow wird in der Aufregung ohnmächtig, sodass, Vater und Tochter befürchten, er sei tot. Aber er kommt wieder zu sich und Tschubukow gibt den beiden sofort seinen Segen und bittet darum in Ruhe gelassen zu werden. Sie küssen sich und beginnen sofort unvermindert weiter zu streiten. Hierzu Tschubukows Schlussworte: „Das ist es, das beginnende familiäre Glück! Bringt Champagner!“ Gefördert über die Bundesregierung mit Neustart Kultur. Regie: Rose Kneissler.

Dauer: 50 Minuten

optional: russisches Theaterdinner am 13. November

Am 13. November bieten wir ein russisches Dinner zum Theaterabend an. Serviert wird Borschtsch und russischer Nachtisch. Die Bewirtung findet vor der Veranstaltung statt - am Samstag 13. November um 17.30 Uhr. Die Bewirtung ist jeweils auf 20 Personen limitiert und findet in der Kneipe statt. Sie sitzen in ihrer Gruppe / Haushalt an einem Tisch. Die Karte kostet 28 Euro inklusiv Bewirtung, ein Glas Sekt, Mineralwasser und Theaterkarte. Alle übrigen Getränke werden gesondert berechnet. Um Voranmeldung und Vorauskasse wird gebeten. Bei der Online Bestellung geben Sie einfach als Nachricht "Russisches Dinner" an.