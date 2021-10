Petrus Ceelen: Endlich leben

Nachdem der geliebte Mensch von uns gegangen ist, bleiben viele Erinnerungen zurück. Wir erinnern uns an kurze Glücksmomente, an kleine Dinge. An ein bestimmtes Wort, ein letztes Lächeln, die streichelnde Hand. Der Tod unserer Lieben erinnert uns an unsere eigene Endlichkeit. Endlich leben. Heute ist der Tag, jetzt die Zeit. Leben lebt von leben. Jeden Augenblick bewusst erleben, in Dankbarkeit. Danke, dass wir Ein- und Ausatmen können. Das Allerwichtigste, wie Covid 19 uns lehrt. An diesem Abend stellt Petrus Ceelen sein Abschiedsbuch vor. Darin blickt er zurück auf sein Leben, hintergründig, zutiefst menschlich, ehrlich und auch humorvoll. Dieses Buch liest sich wie ein Vermächtnis und ist auch ein Trostbuch. Neues Buch: Denk Zettel – Aus meiner bunten Lebensbibel. (Künstlerhonorar gefördert über Land Baden-Württemberg)