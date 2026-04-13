Sitzkissenkonzert

Mit der Jazzband der Musikschule Böblingen und dem Saxophonensemble der Musikschule Leinfelden-Echterdingen, Leitung Andreas Francke.
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Kulturscheuer Mäulesmühle Mäulesmühle 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Konzerte & Live-Musik
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Mit der Jazzband der Musikschule Böblingen und dem Saxophonensemble der Musikschule Leinfelden-Echterdingen, Leitung Andreas Francke.
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