Welche Sprache(n) sprichst du? Wann bist du SPRACHlos?

Laut dem Duden ist Sprache die Möglichkeit des Menschen, sich auszudrücken. In dieser SITZung möchten wir einen Blick auf die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten werfen und über den Tellerrand unseres eigenen Sprachgebrauchs schauen.

Wie sprechen wir? Mit wem sprechen wir? Wann schließt unser Sprachgebrauch andere Menschen aus?

Passend zu dem Stück NORMALIA wollen wir angenommene Normalitäten in der Sprache hinterfragen und in verschiedenen Formaten miteinander sprechen.

Tübingen spricht

Wir sind Tübingen spricht und wir verändern die Gesprächskultur in Tübingen, indem wir gesellschaftlichen und politische Austausch fördern, weil wir in einer Demokratie mehr mit- statt übereinander sprechen müssen

---

sITZung - der spekulativste Termin der Woche

Unsere sehr beliebte Reihe sITZung führen wir selbstverständlich fort: Auch in dieser Spielzeit versammeln sich immer mittwochs die Künstler*innen des ITZ zu inspirierenden Zusammenkünften bei Wein und Suppe in unserem Foyer. Wir laden Euch herzlich ein, dabei zu sein: Macht das ITZ zum erweiterten Wohnzimmer, erobert die Leseecke und die Theaterbar, diskutiert mit uns, tauscht Euch aus!

Mal laden wir Gäste aus Stadt und Universität ein, ihre Perspektiven auf die Themen unseres Spielplans beizusteuern, mal geben wir Einblick in den Stand von Proben. Das konkrete Programm kündigen wir kurzfristig auf der Homepage und via social media an.

Immer Mittwochs um 20 Uhr - Eintritt frei.

Ihr beschäftigt Euch mit Themen unseres Spielplans und möchtet Euch gerne bei einer sITZung einbringen? Dann freuen wir uns über Eure Vorschläge an dramaturgie@zimmertheater-tuebingen.de

ITZ TIME TO TALK!