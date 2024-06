Schadstoffmobil der Ludwigsburger Abfallverwertungsgesellschaft (AVL)

Nicht alles, was nicht mehr gebraucht wird, darf über die Mülltonnen vor der Haustüre entsorgt werden. Vor allem Chemikalien und Schadstoffe sind giftig und können die Umwelt belasten, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Daher dürfen sie auf keinen Fall über den Hausmüll entsorgt werden. Richtig aufgehoben sind sie beim Schadstoffmobil. Mehrere mobile Schadstoffsammelstellen sind das ganze Jahr über im Landkreis Ludwigsburg unterwegs.

Information zu den Schadstoffen, die angenommen werden (AVL)

Leere Verpackungen von Schadstoffen ohne Gefahrstoff-Zeichen dürfen über die Gelbe Tonne entsorgt werden.

Die fachgerechte Entsorgung ist für Privatpersonen in haushaltsüblichen Mengen gebührenfrei. Gewerbebetriebe können Schadstoffe über private Dienstleister entsorgen. Eine Abgabe über das Schadstoffmobil ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie:

Bringen Sie die Schadstoffe möglichst in der Original-VerpackungVerpacken Sie die Schadstoffe auslaufsicherVermischen Sie keine Schadstoffe miteinanderDie AVL informiert, dass das Schadstoffmobil pünktlich schließen muss, da es an mehreren Standorten am Tag Stopp macht und nur begrenzt Zeit für den Standortwechsel hat. Dies könne im schlimmsten Fall bedeuten, dass bei extrem langen Warteschlangen nicht alle Wartenden bedient werden können.