sITZung - der spekulativste Termin des Monats

Jeden Monat diskutieren die Künstler*innen des ITZ gemeinsam mit eingeladenen Gästen und Euch, dem Publikum, über die Themen des Spielplans. Mal laden wir Expert*innen aus Stadt und Universität ein, ihre Perspektiven beizusteuern, mal geben die Regieteams inhaltliche Einblicke in die laufenden Produktionen. Das konkrete Programm kündigen wir rechtzeitig auf der Homepage und via social media an.

Wir laden Euch herzlich ein, dabei zu sein: Diskutiert mit uns, tauscht Euch aus! In lockerer Atmosphäre wollen wir vor allem eins – ins Gespräch kommen!

Einmal Monat im Löwen.

Eintritt frei!

Ihr beschäftigt Euch mit Themen unseres Spielplans und möchtet Euch gerne bei einer sITZung einbringen? Dann freuen wir uns über Eure Vorschläge.