ITZ time to talk! Einmal im Monat diskutieren die Künstler*innen des ITZ gemeinsam mit eingeladenen Gästen und Euch, dem Publikum, über die Themen des Spielplans. Mal laden wir Expert*innen aus Stadt und Universität ein, ihre Perspektiven beizusteuern, mal geben die Regieteams inhaltliche Einblicke in die laufenden Produktionen.

Wir laden Euch herzlich ein, dabei zu sein: Diskutiert mit uns, tauscht Euch aus! In lockerer Atmosphäre wollen wir vor allem eins – ins Gespräch kommen!

Das konkrete Programm kündigen wir kurzfristig an dieser Stelle und via social media an.

Der Eintritt ist frei!

18.10.2023

Verbrechen verstehen mit Dr. Jörg Kinzig

Wir hegen als Menschen eine Faszination für die Abgründe unserer Existenz. Verbrechen und kriminelle Handlungen sind in Literatur, Theater und Popkultur vielfach Ausgangspunkt für komplexe Geschichten. Warum? Wohl weil wir verstehen wollen, was uns unvorstellbar scheint. Auch in der Wissenschaft kennt man diesen Erkenntnisdrang. Hier ist es die Kriminologie, die versucht, individuelle, soziale und strafrechtliche Dynamiken von gesetzüberschreitenden Handlungen zu erklären. In dieser sITZung erhalten wir einen Einblick in die Arbeit des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen und diskutieren die Möglichkeiten und Grenzen kriminologischer Forschung.

Dr. Jörg Kinzig ist Kriminologe, Strafrechtswissenschaftler und Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht. Kinzigs Forschungsschwerpunkte liegen im Sanktionenrecht, in der organisierten Kriminalität, im Betäubungsmittelstrafrecht, im Jugendstrafrecht und Strafvollzug. Seit 2011 ist er Direktor des Instituts für Kriminologie an der Universität Tübingen und seit 2023 Präsident der Kriminologischen Gesellschaft, der größten wissenschaftlichen Vereinigung deutschsprachiger Kriminologinnen und Kriminologen.

