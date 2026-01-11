Sivert Høyem (NO)

Sivert Høyem, die markante Stimme Norwegens und ehemaliger Frontmann von Madrugada, kommt im Februar 2026 mit seiner „I´ve Been Meaning To Sing You The Song“-Tour nach Deutschland.

Auf acht Konzerten präsentiert er Highlights seiner Karriere – von Madrugada-Klassikern wie „Majesty“ über Solohits bis zu Songs seines aktuellen Albums „Dancing Headlights“. Dieses zeigt ihn in ungewohnt poppiger, aber handgemachter Form mit zeitlosen Melodien und großer emotionaler Bandbreite. 2026 ist für Høyem zudem ein Jubiläumsjahr: Er feiert seinen 50. Geburtstag sowie Jubiläen zweier Soloalben. Ein Muss für alle, die seine unvergleichliche Stimme live erleben wollen.