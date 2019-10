Die Death Metal Walze SIX FEET UNDER (US) um Kultfrontmann Chris Barnes planen wieder alles in Schutt und Asche zu legen auf Ihrer legendären X-MASS IN HELL - Tour 2019. Unterstützt werden sie dabei von fünf weiteren außergewöhnlichen Bands, die die Tour begleiten.

Six Feet Under ist einer der ältesten und erfolgreichsten Acts in der Death Metal-Geschichte. Chris Barnes gründetet die Band noch während seiner Zeit als Sänger von Cannibal Corpse. Was als Nebenprojekt begann, wurde jedoch alsbald zum Mittelpunkt seiner musikalischen Tätigkeit. Wie sehr die Band seit 1995 das Death Metal-Genre mitgeprägt hat, zeigt sich vor allem darin, dass sie sich zu einem der meistverkauften Death Metal-Acts aller Zeiten entwickelt hat.

Über die Jahre hinweg haben Final Breath ihren eigenwilligen Sound beständig weiterentwickelt, der sich zwischen Old School Thrash mit einer starken Schlagseite zum Death Metal, rasiermesserscharfen Riffs, satten Grooves sowie aggressiven Vocals und melodischen Leads und Soli, die sich geschickt die Klinke in die Hand geben, bewegt.

Die Fanbase von MagnaCult ist seit der Gründung der Band im Jahr 2005 stetig gewachsen - und das nicht zuletzt dank unzähliger Live-Gigs. So standen die Death-Metal-Groover aus Holland unter anderen mit Bands wie Five Finger Death Punch, DevilDriver, Butcher Babies oder Whitechapel auf der Bühne.

Mecalimb ist eine 2005 gegründete Metalband aus Norwegen, deren Musikstil eindeutig Wurzeln im Thrash, Death, Groove und Heavy Metal aufzeigt. Mit Auftritten als Supportband unter anderem für Tankard, Enslaved, Entrails, Susperia, Witchhammer oder Circus Maximus erlangten sie große Bekanntheit.

Fast ununterbrochen tourte die Symphonic Deathcore-Band The Convalescence aus den USA in den vergangenen Jahren um die Welt. Gegründet 2011, können sie mittlerweile auf eine internationale Fangemeinde zurückblicken und spielten bereits unter anderem mit Sepultura, The Black Dahlia Murder oder Slipknot zusammen.

Es waren einige wirklich dunkle Momenten in ihrem Leben, die Sängerin Dana Darkly dazu bewegten, die Band Psykotribe zu gründen. In ihren Songs spiegelt sich auch ihre Hoffnung wieder, dass Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ihre Musik als Inspiration verstehen.