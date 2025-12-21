Sixpack – „Zukunftsmusik – das Beste von gestern“

A cappella

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Überhäuft mit Kulturpreisen marodieren die Bayreuther Pioniere der komischen Vokalkunst seit 1990 raubend und brandschatzend durch die Musikgeschichte nicht nur des Abendlandes – und entlocken dem Publikum nie geahnte Begeisterungs- und Entsetzensschreie.

Nun folgt die brandneue A Cappella-Comedy Show: „ZUKUNFTSMUSIK“, in der die Jungs sich in der digitalen Welt verlaufen haben und verzweifelt nach einem Upgrade suchen. Eine Revue, die niemals hätte passieren dürfen, mit Highlights aus über 35 Jahren A-Cappella-Piraterie und nagelneuem Material. Auch in dieser Show beweist Six Pack selbstironisch, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen in Einklang bringt.

Konzerte & Live-Musik
