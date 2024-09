Das Beste aus dem legendären Beat Club und den swingin‘ Sixties ! The Beatles, The Rolling Stones, The Who oder The Kinks. Aber auch Lovin Spoonful , Small Faces oder Janis Joplin und vieles Andere spielen die 5 Freunde seit den Achtzigern in ihrem ganz eigenen Sixty Affairs Style.

Toni Martin – Vocals Guitar

Andreas Wetter – Keys

Michael Hofer – Guitars Vocals

Jörg Schubert – Bass

Peter Pflaum Borsi – Drums

Eintritt – wie immer – frei! Die Musiker freuen sich über eine Spende!

Die Küche ist an diesem Konzert-Abend ab 18:30 geschlossen.