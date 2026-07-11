SIXX PAXX DREAMS TOUR 2026/27 – Number One in the Galaxy

Mal ehrlich: Wer nur von Steuererklärungen und dem schnarchenden Ehemann träumt, der braucht dringend ein Upgrade. Willkommen bei SIXX PAXX DREAMS – die einzige Tour, bei der ihr beim Träumen mehr ins Schwitzen kommt als auf dem Laufband im Gym.

Stellt euch vor: mehr Sixpacks als im Supermarktregal und mehr „Oh mein Gott“-Momente als bei einer Achterbahnfahrt im Europapark. Hier tanzen nicht nur die Männer auf der Bühne, sondern auch die Mutti auf dem Stuhl.

SIXX PAXX DREAMS – die Show, die ihr später nur mit einem Grinsen und rotem Kopf weitererzählen könnt. Wer hier nichts spürt, dem können wir auch nicht mehr helfen.

Wir sind wie Parship – nur mit Spaß- und Verlieb-Garantie.

SIXX PAXX DREAMS TOUR 2026/27 – Number One in the Galaxy.