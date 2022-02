SIXX PAXX - #SIXX in the City-Tour 21/22

Ein Mr. Big ist nicht genug? Kein Problem! Bei der „SIXX in the city“-Tour gehen gleich zehn Typen mit Ihnen auf Tuchfühlung. Sie müssen auch nicht lange warten, bevor es nackte Männerhaut zu sehen gibt. Denn die begehrten Stripper fackeln nicht lange und sorgen schon in der ersten Szene für Schnappatmung. Durchtrainierte Muskeln, heiße Dancemoves, atemberaubende Akrobatik und die ein oder andere sexy Überraschung – was will Frau mehr? Dazu coole Beats und köstliche Drinks und schon fühlen Sie sich wie im Film. Zum Glück mit Überlänge! Denn in ihrer neuen Male-Revue-Show performen die Entertainer über zweieinhalb Stunden. Wer da am Ende noch auf seinem Stuhl sitzt, ist selbst schuld. Wie immer lassen es sich die SIXX PAXX®nicht nehmen, ihrem Publikum jeden sexy Herzenswunsch zu erfüllen – von fantasievollen Kostümen und eingeölten Waschbrettbäuchen bis zu Livegesang. Also Ladies, schnappen Sie sich Ihre liebsten Mädels, ziehen Sie Ihre Party-Schuhe an und lassen Sie sich in eine Welt entführen, die es sonst nur im Fernsehen gibt.