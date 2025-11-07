SIXX PAXX Temptation

Achtung: Diese Show macht süchtig!

Seit über 10 Jahren lassen die SIXX PAXX Herzen rasen, Bühnen beben und Mädelsnächte legendär werden. Jetzt wird gefeiert – mit einer Jubiläumstour, die alles sprengt, was du kennst.

Die Temptation Tour bringt 10 Jahre SIXX PAXX auf die Bühne – vereint mit brandneuen Performances, die so heiß sind, dass du sie spüren wirst.

Sinnlich. Ungezähmt. Und garantiert unvergesslich.

Freu dich auf pure Leidenschaft, explosive Showmomente und eine Energie, die unter die Haut geht.

Hingabe in Bestform – und du mittendrin.

Wart nicht. Erlebe es.