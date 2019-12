SixxPaxx Clubtour Show meets Vegas

50 JAHRE BAMBERGER NIGHTLIFE - since 1969

Ein Wochenende das Geschichte schreiben wird!

WIR PRÄSENTIEREN EUCH AM SAMSTAG, ALS ZWEITE GROßE SHOW AN DIESEM WOCHENENDE DIE SIXX PAXX!

Die Jungs von SIXX PAXX geben alles, damit es nicht nur anständig was auf die Ohren, sondern auch was fürs Auge gibt!

Bevor die Jungs wieder Hallen in unzähligen Städten oder ihr Theater in Berlin, Hamburg oder Dresden füllen, gibt es eine Club Show für euch im TOP10 Tübingen!

LADIES - !Europas bester Menstrip!

Doch nicht nur die Ladies kommen auf ihre Kosten! Für die Gents haben wir uns auch etwas ganz besonderes überlegt.

Welcome to Vegas! Ihr werdet das TOP10 Tübingen so nicht wiedererkennen. Wir holen einmal das komplette Casino von Vegas in das TOP10 nach Tübingen!

Euch erwarten Spieltische aus dem Casino in Vegas mit professionellem Personal und vielem mehr!

Passend zu unserem 50 Jahre Bamberger Nightlife Jubiläum haben wir folgende Aktion für EUCH:

(*Aktion ist gültig bei einem Checkin bis 24 Uhr | Nur für eine Verzehrkarte gültig)

HISTORY:

Als Gerhard Bamberger 1969 seine erste Diskothek, das EX in Schramberg, eröffnete begann eine unglaubliche und auch so in Deutschland bis heute einmalige Erfolgsgeschichte. Es folgten weitere acht Discotheken bis weit in die 80er Jahre hinein, darunter 1985 Deutschlands erste Großraumdiskothek, das Discoland Rottweil und 1989 das TOP10 Singen. In den 90er entstand 1992 der Treffpunkt Balingen (heute TOP10 Balingen) und 1993 der Musicpark in Prag. In dieser Zeit stieg Dirk Bamberger mit in das Unternehmen seines Vater Gerhard ein und eröffnete gemeinsam mit ihm 2004 den Erdbeermund Singen. In den folgenden Jahren übernahm Dirk das Unternehmen und schrieb 2008 mit dem TOP10 Tübingen und 2009 mit dem Berrys Konstanz die Erfolgsgeschichte weiter. Ein weiters Highlight der Bamberger Nightlife Gruppe ist das Elements Festival in Dormettingen, welches 2015 zum ersten Mal stattfand.

Musikalisch sorgen unsere TOP10 Residents für den richtigen Hauptgang auf der Speisekarte:

KLANG|RAUM:

Premium HIP HOP & Black Music by Jay South & Dj JAM-tastic

KLUB|RAUM:

House, Electro, EDM by tba

FIESTA:

Party Tunes by tba

**JUNGGESELLINNENABSCHIED oder JUNGGESELLENABSCHIED bei uns im TOP10 Tübingen?!**

Kein Problem! - Jetzt anmelden, freier Eintritt erhalten und von unseren Vorteilen profitieren.

