Siziliens Traumlandschaften Teil II 'Monti Iblei, Süden & Westen'

Der Geograph und begeisterte Sizilien-Kenner Dr. Rolf Beck setzt mit diesem reich bebilderten Länderkunde-Vortrag die Reihe seiner Sizilien-Vorträge an unserer VHS fort. Dieses Mal stehen der Südosten mit den Monti Iblei, Teile der Südküste sowie der Westen Siziliens im Fokus. Als Geograph spannt der Referent einen weiten Bogen von den Naturhöhepunkten und Landschaften bis zur Geschichte und den kulturellen Sehenswürdigkeiten. Der Vortrag handelt von den aus der Asche der Erdbebenkatastrophe von 1693 prächtiger als zuvor wieder auferstandenen spätbarocken Städten Südost-Siziliens, die heute zum Weltkulturerbe zählen, wie von weltberühmten Tempelstädten der Griechen, fantastischen geologischen Küstenformationen, einmalig schönen Salzlagunen und vielem anderen mehr. Der Vortrag ist als Einführung zu unserer VHS-Studienreise im Oktober 2022 gedacht, richtet sich aber in erster Linie an alle Menschen, die Sizilien besser kennen lernen möchten.