SKA-P with Sondaschule + Mal Eleve + Jaya The Cat

Spaniens Punkrock Legende und politisches Gewissen ist mit neuem Album „Game Over" zurück. 5 Jahre ist es mittlerweile her, als Ska-P 2013 das letzte Mal in Deutschland getourt sind. Mit ausverkaufen Shows unter Anderem im Münchener Zenith und der Berliner Columbiahalle hat das Quintett um Mastermind Pulpul ein ehrwürdiges Denkmal gesetzt. Nun kündigen Ska-P Ihr furioses Comeback an und werden neben einer Headliner Show beim Ruhrpott Rodeo zwei eigene Open Airs/Shows spielen. In der legendären Berliner Zitadelle und bei dem Mannheimer Zelt Festival Rhein- Neckar lädt die Band ein gemeinsam mit exklusiven Special Guests zwei unvergessene Abende zu feiern. „Lega, legalización...“ Wir freuen uns drauf!