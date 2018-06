Ska-Punk-Abend zum Abrocken

× Erweitern Die Grüne Welle

Bereits zum zweiten Mal kommt Die Grüne Welle ins Zeltcafe. Sie bringen ihren straßentauglichen Mix aus Ska, Reggae und Punkrock mit deutschem Sprechgesang in die Zelte.

Im Anschluss wird The Prosecution auf der Bühne einheizen. 2002 gegründet, tritt die Band seit ihrem ersten Album „Droll Stories“ von 2010 nicht nur auf Platte, sondern auch live das Gaspedal mächtig durch. The Prosecution haben es geschafft, sich in der deutschen Musiklandschaft mit ihrem rasanten Mix aus bläserlastigem Punk und akzentuierten Uptempo-Ska-Parts einen Stammplatz zu erspielen.