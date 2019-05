Die GPM Regionalgruppe Tübingen-Neckaralb lädt Sie am 9. Mai 2019 zur Veranstaltung ‚Skalierbares Projektmanagement‘ in den Neckar Hub in Tübingen ein. Dort starten wir ab 18:30 Uhr mit einem kleinen Imbiss – natürlich gerne mit Ihnen.

Bei dieser Veranstaltung lernen Sie wie viel Management tatsächlich gut ist und warum zu viel oftmals besonders zu Beginn eines Projektes schaden kann. Wir schnuppern in die Prozesse der Unternehmensorganisation und die Organisationsentwicklung hinein und verknüpfen diese mit dem Thema Projektmanagement. Denn es ist sinnvoll früh abschätzen zu können, ob und wie viel Management Ihre Projekte benötigen und welche Methoden für Sie und Ihre Projekte sinnvoll sind.

Der Referent Oliver Rudolph–Projektmanagement-Experte und Digital Navigator – gestaltet mit der INCOVIS Themen rund um Digitalisierung und digital Business. „Projektmanagement muss vor allem wirksam sein. Zu Inhalt, Team, Kultur, Struktur und Umfeld passen. Skalierbarkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle.“ Die INCOVIS ist ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkten in der Automobil- und Mobilitätsbranche.

Anschließend stellt Dr. Kalle Bendias sein Unternehmen Your.company und die Herausforderungen im Bereich Projektmanagement, welche die innovative und organisatorisch einzigartige Gründung begleiten, vor.

Dr. Kalle Bendias kommt aus der Wissenschaft und strebt den Aufbau einer skalierbaren Netzwerk-Organisation an. Your.company stellt eine Firmeninfrastruktur zur Verfügung, mit der man Produkte entwickeln und vermarkten kann. Statt eine Firma selbst aufzubauen oder bei einer angestellt zu sein, kann jeder Resourceful Human aus unserem Netzwerk das Angebot einfach nutzen. Hier werden in Kollaboration auf Augenhöhe Ideen umgesetzt. Wer durch Mitarbeit Werte schafft wird daran fair beteiligt.

Wie immer sind die Plätze für eine Teilnahme an der Veranstaltung begrenzt. Bitte melden Sie sich bis spätestens 05.05.2019 an. Die GPM Regionalgruppe Tübingen-Neckaralb wird ab ca. 18h vor Ort sein und wir freuen uns, über viele Mitglieder und Projektmanagement-Interessierte aus der ganzen Region.

Veranstaltungsort:

Neckar-Hub

Karlstraße 3

72072 Tübingen

Ihre Themen und Ideen- Mitwirken erwünscht

Die GPM Region bietet allen Interessierten Impulse zum gesamten Themenbereich Projektmanagement. Wir sehen uns als neutrale Plattform zum Austausch & Lernen von der Praxis für die Praxis. Probleme mit Projekten? Wir finden PM Experten als Referenten. Wir freuen uns über Ideen und Angebote von Ihnen sei es als Referenten, Gastgeber und Mitwirker für die quartalsmäßig stattfindenden Termine in der ganzen Region - mitwirken und netzwerken ist ausdrücklich erwünscht!Senden Sie und Firmenvorschläge und Mitwirkungsideen an das Regionalleitungsteam bitte an neckaralb@gpm-ipma.de.

Projekte machen Zukunft- wirken Sie mit! Zur Anmeldung zu den Events klicken Sie bitte hier.