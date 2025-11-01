Skampida (COL)

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Nach ihrem klasse Auftritt im Dezember 2024 sind Skampida aus Kolumbien zurück in Reutlingen.

 Mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung stehen für echte Emotionen, gute Vibes und Mestizo-Rock. Skampida sind mehr als eine Band - ein Kollektiv mit einer fetzigen Mischung aus Ska, Rock, Punk und lateinamerikanischen Sounds. Ob in den USA, Kanada, Mexiko, Argentinien, Venezuela, Europa (über 12 Mal) oder natürlich in Kolumbien – ihre Auftritte sind immer ein Erlebnis. Dieses Mal ist Deutschland der Ort, wo sie im Winter 2026/27 auf Tour gehen. Ihren rebellischen Spirit und die Botschaften der Freiheit werden die Fans nie vergessen! Bei Ihren bisher über 1000 Auftritten teilten sie die Bühne mit Acts wie: The Skatalites, Dead Kennedys, Manu Chao und vielen anderen.

Info

Kulturzentrum franz.K
Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Skampida (COL) - 2026-01-26 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Skampida (COL) - 2026-01-26 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Skampida (COL) - 2026-01-26 20:00:00 Outlook iCalendar - Skampida (COL) - 2026-01-26 20:00:00 ical

Tags