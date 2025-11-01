Skampida (COL)

Nach ihrem klasse Auftritt im Dezember 2024 sind Skampida aus Kolumbien zurück in Reutlingen.

Mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung stehen für echte Emotionen, gute Vibes und Mestizo-Rock. Skampida sind mehr als eine Band - ein Kollektiv mit einer fetzigen Mischung aus Ska, Rock, Punk und lateinamerikanischen Sounds. Ob in den USA, Kanada, Mexiko, Argentinien, Venezuela, Europa (über 12 Mal) oder natürlich in Kolumbien – ihre Auftritte sind immer ein Erlebnis. Dieses Mal ist Deutschland der Ort, wo sie im Winter 2026/27 auf Tour gehen. Ihren rebellischen Spirit und die Botschaften der Freiheit werden die Fans nie vergessen! Bei Ihren bisher über 1000 Auftritten teilten sie die Bühne mit Acts wie: The Skatalites, Dead Kennedys, Manu Chao und vielen anderen.