Skandal im Sperrbezirk

80er-Jahre-Doppelhaus-Revue von Kerstin Krefft - Uraufführung.

Kleinbürgerliche Eskapaden mit großen Hits der 80er.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann in den 1980er Jahren: Zwei Familien, eine Doppelhaushälfte. Reihenhaus-Romantik, Nachbarschafts-Idylle, alles total normal? Von wegen! Hier lauert die Sünde - und das nicht nur in Form von Schulterpolstern und Vokuhila. Zwischen Zauberwürfel, Moonwashed-Jeans und ATARI-Spielen entwickeln sich verbotene Leidenschaften. Das doppelte Familienglück wird von einem Skandal erschüttert, den sich selbst die Macher von Denver Clan und Schwarzwaldklinik nicht hätten träumen lassen.

Wie macht man weiter, wenn Milli Vanilli nicht wirklich singen, Modern Talking sich trennt und überhaupt nichts mehr so ist, wie es war? Wie hell brennt die kleine Taschenlampe? Wie schnell fährt ein Maserati, und wann ist ein Mann ein Mann? Die Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in der diesjährigen Revue bei den Sommerfestspielen in Dinkelsbühl - natürlich live (gespielt und) gesungen!