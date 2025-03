Skandinavisches Flammlachsmenü

Das skandinavische Lachsgrillen in unserem Restaurant im Mauerwerk. Die Finnen nennen den Glühlachs „Ristiinnaulittu lohi“ und genießen den auf Birkenholzbrettern gespannten und besonders schonend und bekömmlich gegarten Lachs mit Freunden und in der Familie zu besonderen Anlässen. Wir servieren unseren Lachs momentan als Menü in 3 Gängen: