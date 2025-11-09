Skaos + Mofos

Humboldtstraße 9/1 70794 Filderstadt

Pioniere des deutschen 3rd Wave Ska.

Skaos:

Sie gehören nicht nur hierzulande zur Champions League, was zeitgenössischen, modernen Ska anbelangt. Seit ihrer Gründung 1982 haben sich die ‚Invincible Seven‘ mit ihrem unverwechselbaren und partytauglichen Ska-Reggae-Gebräu weltweit einen erstklassigen Namen erspielt.

The Mofos:

Das ist handgemachte Rockmusik, orientiert am Skapunk, ohne sich dabei anderen musikalischen Einflüssen zu entziehen.

Info

Konzerte & Live-Musik
