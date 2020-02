Skate & Break Vol. 4

Für alle, die mit einer Miniramp noch nicht so vertraut sind, wird es eine "Stuff for Tricks"-Session in einem kleinen Street-Park geben. Dort könnt ihr ein paar schöne Sachpreise vom Sprouters Skateshop für gestandene Tricks abstauben.

Das Skatemobil von "Integration durch Sport" wird ebenfalls vor Ort sein, um auch absoluten Anfängern und Anfängerinnen Hilfestellung beim Skaten in unserem "Streetpark" zu geben. Auch diese haben dann die Chance, für etwas, was sie vorher noch nicht konnten, aber nach dem Üben dann besser können, einen kleinen Preis zu bekommen. Skateboards und Schutzausrüstung kann man vor Ort kostenlos leihen.

Das Breakdancebattle entscheidet sich in 2vs.2-Battles wiefolgt:

Preselection, Best of 8 und dann das FINALE!