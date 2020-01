Bei all den Ernährungstipps und Kochshows ist es höchste Zeit, die Thematik auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Du bist, was du isst. Aber wissen Sie, was Sie essen? Haben Sie gewusst, dass Teile Ihres Meeresfrüchtesalats aus Schweineknorpel bestehen, der in Salzsäure gekocht wurde? Nein? Philipp Weber, der mit Preisen wie dem Salzburger Scharfrichterbeil und dem Deutschen Kleinkunstpreis prämiert wurde, rechnet mit der Lebensmittelindustrie ab, die uns explosionsgetrockneten Sellerie und reaktionsaromatisiertes Rindfleisch in Tütensuppen als „Elsässer Zwiebeltopf“ verkauft. Auch der Bio-Boom ist für den ebenso schonungslosen wie sympathischen Kabarettisten und studierten Chemiker ein gefundenes Fressen: „Was ist gesund?“, fragt er: „Bio, natürlich! Die Hühner sind glücklich, aber hinter der Kasse beim Discounter sitzt ’ne arme Sau!“

Philipp Weber philosophiert, reflektiert und kocht mit dampfender, hibbeliger Spielwut Verbraucherschutz zur humoristischen Kunstform hoch. Statt trockener oder gar moralinsaurer Kost serviert er eine satirische Magenspiegelung der globalisierten Gesellschaft. Nach diesem Abend werden Sie sich besser, gesünder und vor allem viel entspannter ernähren. Wenn Sie überhaupt noch Appetit haben und sich nicht einfach nur vor Lachen den Bauch halten.

Dauer circa 2 Stunden.