Skatabend im INTUS

Ob jung oder junggeblieben – hier geht es um die Freude am Spiel! Freut euch auf spannende Partien, gute Gesellschaft und jede Menge Spaß mit Null, Ramsch & Co.
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Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
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Ob jung oder junggeblieben – hier geht es um die Freude am Spiel! Freut euch auf spannende Partien, gute Gesellschaft und jede Menge Spaß mit Null, Ramsch & Co.
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