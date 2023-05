Am 17. Juni um 14.00 Uhr findet der 1.1. Skatecontest der Mobilen Jugendarbeit in Bad Friedrichshall statt.

Der Contest wird in Frauen- und Männerruns unterteilt sein und aus zwei Runs von einer Minute bestehen. Danach haben Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Punktzahl mit 3 best Trick Attempts abzurunden. Um am Contest teilzunehmen, muss man sich bei der Jury vor Ort anmelden.

Für alle Skater:innen, Leute die mal am Skateboard schnuppern wollen, Familie, Bekannte und Zuschauer:innen, gibt es Pizza aus dem Holzofen und kalte Getränke!

Das Team der Mobilen Jugendarbeit freut sich auf Euch!