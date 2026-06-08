Einladung zum Rottenburger Skatefest 2026: Sommer, Spaß und Skateboards für alle.

Das Skatefest geht bereits zum vierten Mal an den Start, mit jeder Menge Energie und einem Programm, das Lust auf Sommer, Bewegung und Musik macht.

Was einst als kleiner Skatetag mit ein paar Kids begann, ist mittlerweile zu einem echten Familien-Event geworden. Das Fest ist Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Eltern, Kolleginnen und Kollegen. Kurz: für alle, die Spaß an Action, Musik, Gemeinschaft und eine tolle Zeit haben.

Auf dem eigens aufgebauten Skatepark im Schänzle können Anfängerinnen und Anfänger erste Runden drehen oder sich neue Tricks zeigen lassen, während Profis ihr Können unter Beweis stellen. Coaches sind den ganzen Tag vor Ort, geben Tipps, machen Mut und zeigen, wie man sicher fährt.

Wer kein eigenes Board besitzt, kann sich Skateboards samt Schutzausrüstung kostenlos ausleihen, so kann wirklich jede und jeder mitmachen.

Neben viel Bewegung warten wie immer ein großartiges Catering, spannende Workshops, kreative Mitmachaktionen und natürlich Live-Musik von tollen Musiker*innen auf euch. Das Gelände ist barrierefrei zugänglich, das Ambiente locker und familiär.