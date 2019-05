Skatepokal im Städtle

Am Samstag, den 25. Mai 2019 ist es soweit, im Skatepark Reutlingen findet der Kampf um den Skatepokal statt. Veranstaltet wird das ganze vom Streetwear- und Brettsportladen Himmelbrett (Reutlingen) in Kooperation mit dem Jungendcafé Reutlingen. Skater aus der gesamten Region werden dort an diesem Tag zwischen 10.00 und 18.00 Uhr zeigen, was auf den vier Rollen eines Skateboards alles möglich ist.

Der im September 2016 fertig gestellte Anker Rampen Skatepark in Reutlingen befindet sich in einem top Zustand. Der Park verfügt über eine Poolartige Form mit sehr vielen unterschiedlichen Transitions, sowie über eine Hip mit Londongap, sämtlichen Chinabanks mit Stein Coping einem Toprail und einer 4rer Curbline die Skaterherzen höher schlagen lässt!

Zu gewinnen gibt es für die Teilnehmer je nach Leistungsklasse reichlich Sachpreise, hohe Preisgelder und die Mutter aller Preise!

Für Musik, Snacks und Getränke ist gesorgt. Also nichts wie hin!

Besucher können den Skatepark sowohl mit dem Auto (Parkplatz Stadthalle oder den umliegenden Parkhäusern), als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug/Bus Haltestelle Hbf Reutlingen/ZOB Reutlingen) erreichen.

Veranstaltungsort: Skatepark Reutlingen, Bürgerpark (Eberhardtstraße, 29), 72764 Reutlingen

TIMETABLE

10.00 Uhr Practice

12.00 Uhr Runs

17.30 Uhr Siegerehrung