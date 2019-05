6x von Mai-September ist Grillzeit an der Skihütte des Ski-Club Hechingen e.V.!

Von 10 Uhr bis 17 Uhr begrüßen die Hüttenteams alle Mitglieder, Wanderer, Biker, Freunde und Gönner des Vereins auf der idyllischen Ski-Hütte.

Sie wurde, nachdem die alte Skiabfahrt heute überwachsen und wegen Schneemangel schon viele Jahre nicht mehr befahren werden kann, zu einem gern besuchten Einkehrort und Rastplatz, nicht nur für Wanderer vom und zum Raichberg oder zum Zellerhorn.

Über den Friedhofsparkplatz von Maria Zell, oberhalb von Boll ist es möglich die Ski- Hütte mit dem Auto anzufahren.

In der Freiluftsaison von Mai bis Okt. können Wanderer und Radfahrer auch den Nauf-Nab-Trauf-Bus (Naldo Linie 44) nutzen, um zu den Highlights der hohenzollerischen Alb zu gelangen. Das Busangebot verbindet im Zweistundentakt die Stadt Hechingen, den Hechinger Campingplatz, die Burg Hohenzollern, das Hofgut Domäne, die Gemeinde Bisingen sowie Albstadt-Onstmettingen mit dem Nägelehaus und den Traufwegen an Wochenenden und Feiertagen miteinander. Auf diesen Wanderungen kommt man unweigerlich auch an der Skihütte vorbei.

Das Hüttenteam bietet in der wunderbaren Kulisse des Zollernwaldes verschiedene Grillspezialitäten, hausgemachten Kartoffelsalat, Kaffee und selbstgebackene Kuchen an.

Über einen regen Besuch auf der Ski-Hütte freuen sich die Helfer des Ski-Club Hechingen e.V.