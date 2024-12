Gospelworkshop mit "The original GOLDEN VOICES OF GOSPEL"

Hast du Spaß an Musik, am Singern, an Bewegung und Begegnungen mit anderen Menschen? Dann bis du herzlich bei unserem Gospelworkshop willkommen!

Singst du schon, aber willst besser werden und Erfahrung sammeln? Interessiert es dich, was wichtig ist beim Singen? Möchtest du wissen, wie man schnell, einfach und cool dreistimmig singen kann? Willst du dich solistisch weiter entwickeln? Und wie singt man ohne Noten?

Auf all das wird im Gospelchor-Workshop mit den GOLDEN VOICES OF GOSPEL unter der Leitung von Reverend Dwight Robson eingegangen. Er lehrt das "Geheimnis", die Lieder mit dem Herzen zu singen. Wobei es sehr wichtig ist, sich intensiv mit den Texten auseinander zu setzen und den christlichen Hintergrund zu verstehen. Und es wird natürlich mit den professionellen, authentischen Afroamerikanischen Gospelsängerinnen und Sänger der GOLDEN VOICES OF GOSPEL an diesem Tag gesungen, gesungen, gesungen.

Der Workshop ist für erfahrene und unerfahrene Sänger, aber auch für Chorleiter geeignet, da nicht die perfekte Aufführung im Vordergund steht, sondern das Erlernen und Verstehen der Gospelmusik und der Spaß am gemeinsamen Singen. Chorleiter können hierbei für ihre eigenen Chöre zum einen neue Tipps und Anregungen, zum anderen Material für ihr Repertoire mitnehmen.

Programm

13 - 15 Uhr Chorprobe Teil 1

15 - 15.30 Uhr Kaffeepause

15.30 - 17.30 Uhr Chorprobe Teil 2

17.30 - 18.30 Uhr Solisten-Seminar

Die erlernten Gospel-Lieder werden von euch am Sonntag, den 19. Januar, im Rahmen des Konzertes der GOLDEN VOICES OF GOSPEL in der St. Kilian Kirche in Assamstadt vorgetragen.