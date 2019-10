Zum Start in die Wintersaison veranstalten wir auch in diesem Jahr einen der größten Brettlesmärkte in und um Reutlingen. Neben Annahme und Verkauf von Ski, Boards, Schuhe, LL-Ski, Stöcke, Bekleidung und allem, was sonst noch in der weißen Jahreszeit gebraucht wird, werden von unserem fachkundigen Personal Skibindungen eingestellt.

Zusätzlich zu unserem Haupt-Annahmetermin am Freitag, 25.10. In Laisen 11 bieten wir auch dieses Jahr vorab zwei weitere mobile Annahmestellen zur Warenannahme an den Parkplätzen Kreuzeiche bzw. Südbahnhof an.

Termin: Samstag, 26. Oktober 2019, 09:00 bis 13:00 Uhr

Haupt-Annahme: Freitag, 25. Oktober 2019, 16:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Neben Lukaszewitz, Einrichten + Wohnen, In Laisen 11, Reutlingen

Zusätzlich mobile Annahme:

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 17:00 bis 19:00 Uhr, Parkplatz Kreuzeiche

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 17:00 bis 19:00 Uhr, P+R Parkplatz Südbahnhof