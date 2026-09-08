Skibörse der NaturFreunde

NaturFreunde OG Nordheim
Skibörsenhelfer 2026
Bereits zum 51. Mal, organisiert der NaturFreunde Förderverein OG Nordheim, die jährliche Skibörse.
Am Samstag von 13 - 17 Uhr und am Sonntag von 11 - 15 Uhr kann alles rund um Ski, Snowboard oder Langlauf, das noch auf dem aktuellen Stand ist, verkauft und gekauft werden.
Für Ihr leibliches Wohl gibt es am Sonntag ein Weißwurstfrühstück.
Wir verwenden „easyBasar“.
Infos zu easyBasar und auch zu unseren Ausfahrten, gibt es facebook und auf unserer Homepage:
www.schneesportschule-nordheim.de