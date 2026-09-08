Skibörse der NaturFreunde

Bereits zum 51. Mal, organisiert der NaturFreunde Förderverein OG Nordheim, die jährliche Skibörse.
Am Samstag von 13 - 17 Uhr und am Sonntag von 11 - 15 Uhr kann alles rund um Ski, Snowboard oder Langlauf, das noch auf dem aktuellen Stand ist, verkauft und gekauft werden.
Für Ihr leibliches Wohl gibt es am Sonntag ein Weißwurstfrühstück.
Wir verwenden „easyBasar“.
Weitere Infos zu easyBasar und auch zu unseren Ausfahrten, finden Sie in unserem Programmheft, auf unserer Homepage, auf facebook oder instagram oder sprechen Sie doch einfach unsere Helfer bei der Skibörse an.