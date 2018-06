Skin of Clazz - Projekt Zappa

× Erweitern Frank Zappa

Frank Zappa erschuf geniale Werke für Schlagzeug und Percussion. Es gibt kaum eine Zappa-Komposition, egal ob aus Rock, Jazz oder moderner Klassik, in der nicht die Marimba eine tragende Rolle spielt.

Der Cellist Fried Dähn arbeitete mit dem "Ensemble Modern" mit Zappa persönlich zusammen und ist demnach auch ein gern gesehener Künstler auf der "Zappanale", dem bekanntesten Festival, das es gibt, um Zappas Musik zu ehren. Bei seinem Auftritt bei Sommer am See, bei dem die Musik Zappas im Vordergrund stehen wird, begleitet ihn das junge Ensemble "Skin of Clazz". Die sieben Percussionisten spielen neben bekannten Schlaginstrumenten, wie Drums, Congas und Pauken auch Melodie-Instrumente, beispielsweise die Marimba oder das Vibraphon. Eine gewisse Portion Exotik wird noch durch Steel-Pans, Klang-Harfe oder Aquaphone beigemischt.