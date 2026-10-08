SKIPINNISH sind eine treibende Kraft der zeitgenössischen schottischen Musik und blickten 2024 auf eine bemerkenswerte 25-jährige Karriere zurück. Die Band stammt aus dem Herzen der schottischen Highlands und Inseln und hat sich zu einem festen Begriff in der keltischen Musikszene entwickelt, die das Publikum mit seiner kraftvollen Mischung aus traditionellen und modernen Klängen begeistert.

SKIPINNISH wurde 1999 von Angus MacPhail und Andrew Stevenson gegründet und ist tief in der schottischen Musiktradition verwurzelt. Der Bandname verweist auf ihre Heimat und ihre enge Verbindung zu Land, Meer und gälischer Kultur.

Mit Dudelsack, Akkordeon, Gesang, Geige sowie einer kraftvollen Rhythmussektion vereint SKIPINNISH traditionelle Klänge mit moderner Energie. Ihre selbst geschriebenen Songs, die oft die Landschaft und Kultur der Highlands widerspiegeln, brachten ihnen weltweite Anerkennung – darunter die Hymne „Walking on the Waves“, die 2022 beim Royal Edinburgh Military Tattoo vor über 100 Millionen Zuschauern zu hören war.

Zum 25-jährigen Jubiläum 2024 feierte die Band mit zwei großen Konzerten: einer spektakulären Heimkehr in die Highlands bei Inverness und einem Auftritt auf der Edinburgh Castle Esplanade, wo zuvor Künstler wie Rod Stewart, The Who, Kylie Minogue, Pink und Runrig gespielt hatten. Die anschließende Show in der OVO Hydro Arena in Glasgow im September 2025 krönte diese Erfolgsgeschichte – als Dank an ihre Fans und als Ausblick auf die vielversprechende Zukunft der Band. Nun hängen sie 2026 dieser Erfolgsgeschichte auch eine Tour durch Deutschland an.