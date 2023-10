SKØL BANDIT - Power & Metal

Geprägt von Einflüssen des NWOBHM, aus Bands wie Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden oder Queensryche erarbeiteten sich SKØL BANDIT bereits in den 80ern ihren prägnanten Stil mit zwei Leadgitarren und veröffentlichten im Jahr 1991 ihr erstes Album „Paralysor“. 2003 formierte sich SKØL BANDIT für kurze Zeit in reduzierter Besetzung für den Support der britischen Rockband Nazareth, wonach sich die Band im Anschluss wieder ihren eigenen Projekten widmete. Jetzt besteht das Line-Up aus Thomas Kielwein, Andre` Kuttler, Matthias Hof und Jeffrey Appiah. Im Quartett fusionieren SKØL BANDIT eingängige Refrains mit treibendem High-Gain-Metal in einen unikaten Sound.