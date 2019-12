Skride Quartett - 6. Kammermusikabend

Dass die Schwestern Baiba und Lauma Skirde sich gerne mit Kollegen in feinen Kammerensembles zusammentun, durften wir schon mehrfach erleben. Und so freuen wir uns über eine neue Begegnung in neuer Konstellation und mit wunderbaren Werken der Romantik und dem alle Stilgrenzen lächelnd überspringenden Klavierquartett des rumänischen Komponisten-Virtuosen Enescu.

Programm:

Schubert: Adagio und Rondo concertante F-Dur D 487

Mendelssohn: Klavierquartett h-Moll op. 3/3

Enescu: Klavierquartett Nr. 1 D-Dur op. 16

Baiba Skride, Violine

Lisa Berthaud, Viola

Victor Julien Laferrière, Violoncello

Lauma Skride, Klavier