Das Skriptorium ist Kalligraphie-Workshop und Werkstatt zugleich.

Es bietet Einsteigenden und Fortgeschrittenen die besondere Gelegenheit, das schöne Schreiben historischer Schriftarten zu erlernen und mit viel Muse das kreative Gestalten mit Texten zu entdecken.

Während des Kalligraphie-Wochenendes wird jeweils eine Schriftart neu geübt oder vertieft und dekorative Textblätter, Karten oder ganz individuelle Projekte kreiert. Dozentin Julia Winkler vermittelt das Wichtigste zu Historischem und Layout sowie zu Material, Farben und Effekten. Dabei unterstützt sie alle Teilnehmenden intensiv den eigenen Stil zu entwickeln.

2025 stehen gebrochene Schriften und Varianten der Humanistischen Kursive im Mittelpunkt. Die Besonderheiten und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Schriften werden entdeckt. Für Fortgeschrittene wird zusätzlich die Kombination mit bereits erlernten Schriftarten und dem gesturalen Schreiben mit Pinsel ein Schwerpunkt sein. Weitere Gestaltungstechniken wie das Handprägen und Falten finden ebenfalls Platz.