Skulptour – zum Muttertag

Die Skulpturenrundgang am Muttertag wendet sich vor allem an Familien mit Kindern und ältere Menschen. Für diese Führung hat die Bildhauerin Ebba Kaynak wenige Skulpturen ausgewählt, die sie in kindgerechter Wortwahl und in lebendiger Kommunikation speziell mit den kleineren Kunstinteressierten bespricht. Der Muttertags-Rundgang ist aber auch gut geeignet für Kinder mit Müttern und Vätern der folgenden Generationen, denn die verkürzte Wegstrecke ist für diese einfacher zu bewältigen.

Ebba Kaynak ist eine kompetente Mittlerin zwischen Mensch und Form. Bei den Führungen vermittelt die Schorndorfer Holzbildhauerin Zugang zu den abstrakten Werken und informiert über die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der Plastiken.